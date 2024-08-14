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لبنان

الطقس غدا غائم جزئيا... وانخفاض في درجات الحرارة

Lebanon 24
14-08-2024 | 04:29
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، بخاصة في الداخل، لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، ثم تعود مجددا إلى معدلاتها يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و32، في زحلة بين 18 و35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل في الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال.
الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، بخاصة في الداخل، لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
 
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، وارتفاع محدود على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا.
 
السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 27 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,00
-ساعة غروب الشمس: 19,25
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