دريان بحث في اوضاع منطقة الشمال مع رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي"

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" اسعد الحريري الذي بحث معه في أوضاع منطقة الشمال، واطلعه على الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والانمائي والتربوي الميؤوس منه، متمنيا عليه "الاتصال بالمعنيين لمساعدة أهالي مدينة طرابلس والشمال".

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