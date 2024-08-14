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الدفاع المدني نعى الموظف "العملاني" جورج جان المشط

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:02
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نعت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان،" الموظف العملاني جورج جان المشط رحمه من عديد مركز بشري الاقليمي الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ١٣-٨-٢٠٢٤ اثناء تأدية واجبه الوطني والانساني، إبّان تنفيذ مهمة إنقاذ عمال إثر انهيار حائط في ورشة بناء في بشري.
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وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- الموظف العملاني جورج جان رحمه من عديد مركز بشري الإقليمي

- من مواليد ٣-٤-١٩٧٥ (حي مار سابا - بشري)

- عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٠/٢/٥ إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠٢٣.

- حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

- تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

- شارك في العديد من المهمات.

- كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

- الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة اولاد.

 

تقام مراسم الدفن عند الساعة ١٧:٠٠ من بعد ظهر يوم غد الخميس الواقع في ١٥/٨/٢٠٢٤  في كتدرائية مار سابا - بشري، وتقبل التعازي اليوم الأربعاء الموافق في ١٤ آب ٢٠٢٤ من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً، ويوم غد الخميس ١٥ آب ٢٠٢٤ قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون ركتدرائية مار سابا - بشري".
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