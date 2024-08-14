عند نهر العاصي.. مصادرة 32 تنكة جبنة مهربة من سوريا!

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أعلنت وزارة الزراعة في بيان أنه "متابعةً لعملية مكافحة تهريب الحليب ومشتقاته التي يقوم بها الجيش على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع الفرق الفنية في وزارة الزراعة في مصلحة بعلبك - الهرمل، أوقفت قوة من الجيش سيارة من نوع فان يحمل 32 تنكة جبنة مهربة من سوريا عند حاجز نهر العاصي، تمت مصادرتها وتوقيف المهربين".وشكرت الوزارة للجيش "قيادة و ضباطاً وأفرادًا الجهد المقدر عاليًا وخصوصًا اللواء التاسع"، وتؤكد "الحرص على المواكبة والمتابعة لما فيه خير القطاع بكل تفرعاته".