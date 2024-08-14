Advertisement

لبنان

قبلان: المستقبل الأسود ينتظر إسرائيل

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1234135-638592360514201809.png
Doc-P-1234135-638592360514201809.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا قال فيه:
"ما بين تموز 2006 وطوفان الأقصى (2023) تبدو إسرائيل مجرد ثكنة أميركية تعيش على أجهزة الإنعاش الأطلسية، ولم نشك للحظة أن واشنطن والغرب متورط بهذه الحرب المقصود منها تغيير بنية القوة في الشرق الأوسط، واللحظة الآن تاريخية ومسارات المنطقة وواقع الفرز فيها مفصلي، وواقع الجبهات مختلف بشدة، واليد العليا للمقاومة ومحورها، وميزان الأرض يزيد من هزائم واشنطن وتل أبيب، وما من أحد في إسرائيل إلا يتنفس الرعب خشية من الآتي".
Advertisement

أضاف المفتي قبلان : وللتاريخ أقول: المستقبل الأسود ينتظر إسرائيل، وثرثرة النصر المطلق باتت لعنة على نتنياهو، والرقابة العسكرية الإسرائيلية تعرف حجم الهزيمة المدوية التي لحقت بآلة الحرب الصهيونية وجيشها المهزوم، واليوم جبهة لبنان بوضعية أقوى والصندوق الأسود لترسانة المقاومة صادم وكفيل بإنجاز المهمة، فيما تبادل اللكمات حول الجيش الأسطورة إلى قوة مذعورة، فيما مسيرات المقاومة الإنقضاضية تتجول بسماء الجليل وتضرب بالصميم، ولحظة انتهاء القتال سيكتشف العالم أن إسرائيل ليست أكثر من قوة انتهت صلاحية وجودها، والمطلوب من "اليونيفيل" ألا تلعب دور الموساد في لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-08-14
02:41 | 2024-08-14
07:00 | 2024-08-14
06:51 | 2024-08-14
06:37 | 2024-08-14
06:17 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24