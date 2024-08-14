الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بين قائد الجيش وهوكشتاين

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.