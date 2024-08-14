سفير الهند: أي نزاع لا يمكن حله الا من خلال الحوار الديبلوماسي

Advertisement

وجه سفير الهند محمد نور رحمن شيخ رسالة الى الشعب الهندي، بمناسبة عيد استقلال الهند الثامن والسبعين في 15 آب، قال فيها: "أتقدم بأطيب تمنياتي وتحياتي إلى مواطني بلدي وخصوصا في لبنان".واضاف: "تتمتع الهند ولبنان بعلاقات ممتازة. فمنذ افتتاح السفارة الهندية في بيروت عام 1954 لم تقفل أبوابها أبدا حتى في الفترات الصعبة التي شهدها لبنان. ساهمت الهند بكتيبة من الجيش اتخذت من إبل السقي مقرا لها. تضم الكتيبة الهندية حوالي 850 فردا تعمل في قوات اليونيفيل لأكثر من 25 عاما منذ تشرين الثاني1998. نحن فخورون بالعلاقة الرائعة التي بنتها الكتيبة الهندية مع المجتمع المحلي وخاصة في جنوب لبنان في شبعا ومرجعيون وما إلى ذلك من خلال اقامة معسكرات طبية وبيطرية ورياضية وغيرها من الفعاليات المجتمعية. هناك حوالى 3000 مواطن هندي في لبنان بعضهم موجود هنا منذ أكثر من 40 عاما. لقد عملوا بجد واجتهاد وخلقوا صورة الأفراد التي تعمل بجد وتحترم القانون وساهموا بشكل إيجابي في تقدم لبنان".تابع: "منذ بدء مهامي كسفير للهند في لبنان في 2 آب 2023، لمست حبا ومودة كبيرين من كل فرد من أفراد الشعب اللبناني العظيم بدءا من الوزراء والنواب والقادة السياسيين وكبار المسؤولين مرورا بالمجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال وصولا الى السكان بشكل عام. تعمل لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية -الهندية LIPFC وجمعية تطوير العلاقات اللبنانية الهندية ADLIR على تعزيز العلاقات الثنائية. وقد شكل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الهندية التي تضم 10 نواب ويرأسها سعادة النائب علي عسيران. أم جمعية ADLIR فهي تعمل منذ عام 2011. ستقدم حكومة الهند قريبا أدوية بقيمة مليون دولار أميركي تقريبا إلى لبنان. وفي وقت سابق، أرسلت الهند 58 طنا متريا من إمدادات الإغاثة من الأدوية والمواد الغذائية وما إلى ذلك بعد انفجار مرفأ بيروت في آب 2020. وكجزء من المشاريع ذات الأثر السريع، قدمت الهند مؤخرا مولدا كهربائيا بقوة 180 كيلو فولت أمبير لوزارة الخارجية، وخمس دراجات لكل من وزارة الخارجية ومحافظة بيروت. كما تولت الهند (أ) تجديد حديقة المهاتما غاندي في إبل سقي، (ب) تجديد مجمع سردار باتيل الرياضي في كوكباكا، (ج) بناء وتأثيث مبنى الدفاع المدني التابع للصليب الأحمر في شبعا، (د) التبرع بمجموعة مولدات كهربائية لقرية برغز، (ه) التبرع بمبنى لفرز النفايات ومكبس ضغط القمامة لكفرشوبا و(و) زراعة 800 شجرة أرز في محمية أرز الشوف".واردف: "بدعم من حكومة الهند، أقيم معسكر تركيب الأطراف الصناعية (Jaipur Foot) في مستشفى رفيق الحريري في بيروت في كانون الثاني وشباط من العام 2023 حيث تم توفير أطراف صناعية لأكثر من 300 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة . ومن المقرر عقد معسكر آخر قريبا لتقديم الدعم لأكثر من 500 شخص. تقدم الهند 75 فرصة (مدنية) و21 فرصة (دفاع) إلى لبنان في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC) لبناء قدرات الموظفين الحكوميين اللبنانيين من خلال الدورات المختلفة في معاهد مرموقة في الهند التي تتكفل بتذاكر الطيران والإقامة وما إلى ذلك، وتحظى هذه البرامج التدريبية بشعبية واسعة في لبنان. بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند ولبنان 456 مليون دولار أمريكي في الفترة 2023-2024، حيث بلغت واردات الهند من لبنان 112 مليون دولار أميركي وصادرات الهند إلى لبنان 344 مليون دولار أمريكي. تعد الهند المصدر الحادي عشر الأكبر للواردات إلى لبنان. هناك مجال كبير لزيادة التجارة الثنائية".وقال: "أما بالنسبة الى اليوغا، فهناك حماس كبير لها في جميع أنحاء لبنان. ففي شهر حزيران من هذا العام، كجزء من اليوم العالمي العاشر لليوغا، نظمت السفارة 8 نشاطات يوغا ناجحة جدا في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع العديد من مدربي اليوغا اللبنانيين. ونظرا للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها لبنان في مجال توليد الطاقة الشمسية، عرض على لبنان الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية(ISA) ومن المرجح أن يحدث هذا قريبا".