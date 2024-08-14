ما جديد ملف الكهرباء؟ وزير الإعلام يتحدّث ويكشف

أعلن وزير الإعلام زياد المكاري عقب جلسة الحكومة التي عُقدت، اليوم الأربعاء في السرايا الحكومي، أنّ مجلس الوزراء أكد على تكليف وزير المُهجرين عصام شرف الدين متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين في الشق المُتعلق بالعودة الطوعية.

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ورداً على سؤال عما إذا كان مجلس الوزراء اتخذَ قراراً بالنسبة لموضوع الكهرباء خصوصاً أن وزير الطاقة لا يزال يمتنع عن حضور الجلسات، قال المكاري: " موضوع الكهرباء تتم معالجته، عبر شراء جزء من الفيول المطلوب من السوق اللبناني والأموال مؤمنة من شركة كهرباء لبنان، وسيتم معالجة الموضوع قبل يوم السبت".

أمّا بالنسبة إلى بيان التيار الوطني الذي انتقد الحكومة، قال المكاري: "أود أن أقول أن لدى التيار مشكلات كثيرة وعليه ان يحل مشكلاته، ويتركنا نحل مشكلات المواطنين. عندما يريد التيار التدخل ويعيّرنا بوطنيتنا ومسؤولياتنا فليسمح لنا فيها. لقد سحبت بنود التعيينات قبل صدور بيان التيار، كما اود ان أشير إلى ان احد الوزراء وهو أخ وصديق وهو من الوزراء المقاطعين كان قد طلب اجراء تعيينات، فليحاسبوا بعضهم بعضا قبل ان يحاسبوننا".



هنا، سُئل المكاري، من هو هذا الوزير؟ فأجاب: "وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار".



ورداً على سؤال بشأن بيان المكتب السياسي الكتائبي، أجاب: "افضل عدم الرد على بيانات فيها الكثير من الشعبوية. على العكس، فان الحكومة تقوم بواجباتها وهناك اجتماعات مكثفة تعقد في السراي" .

