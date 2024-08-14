حمية يطلق ورشة أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد الحازمية – ضهر البيدر

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يطلق وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية ورشة أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد الحازمية – ضهر البيدر وصولاً إلى البقاع ( الطريق الدولي ضهر البيدر )، وذلك يوم الجمعة الواقع في 2024/8/16 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.وستكون المحطة بالقرب من حاجز الدرك في ضهر البيدر لجهة بيروت .