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لبنان

حمية يطلق ورشة أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد الحازمية – ضهر البيدر

Lebanon 24
14-08-2024 | 06:11
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 يطلق وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية ورشة أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد الحازمية – ضهر البيدر وصولاً إلى البقاع ( الطريق الدولي ضهر البيدر )، وذلك يوم الجمعة الواقع في 2024/8/16  في تمام الساعة الحادية عشرة  صباحاً.
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وستكون المحطة بالقرب من حاجز الدرك في ضهر البيدر لجهة بيروت .

 
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