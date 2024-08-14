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لبنان
غارة العباسية... كم بلغ عدد الجرحى؟
Lebanon 24
14-08-2024
|
06:17
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة الأولية للغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي مفترق بلدة العباسية قضاء صور أدت إلى اصابة عشرة أشخاص.
وجاؤ في البيان: "في هذه الحصيلة الأولية أدت الغارة الى اصابة عشرة أشخاص بجروح من بينهم ثلاثة إصاباتهم حرجة".
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وختم: "تم توزيعهم على مستشفيات المنطقة لتلقي العلاجات السريعة".
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