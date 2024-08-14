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لبنان
مسؤول أميركي يتحدّث عن خطط إجلاء الأميركيين من لبنان... ماذا قال؟
Lebanon 24
14-08-2024
|
07:27
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قال مسؤول حكومي أميركي في واشنطن، إنّ "خطط الطوارئ التي وضعتها الإدارة الأميركية لإجلاء الرعايا الأميركيين من لبنان قد تشمل نحو 100 ألف شخص، جزء كبير منهم يحمل جنسية مزدوجة".
وشرح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"سكاي نيوز عربيّة"، أنّ "خطط الإجلاء، التي ما يزال تنفيذها مرهونا بالتطوّرات، قد تكون الأكبر مقارنة بعمليات إجلاء الأميركيين من هانوي في فيتنام عام 1975 ومن كابول عام 2021". (سكاي نيوز)
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