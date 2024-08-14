قوى الأمن اشتبهت بسيارة في ضهر البيدر.. إليكم من كان يقودها وما ضُبِطَ في داخلها

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:
عند السّاعة ٢٢:٣٠ من تاريخ 9-8-2024، وعلى مسلك البقاع – بيروت، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر بسيّارة من نوع "تويوتا آفانزا" لون أبيض، على متنها كلٌّ من:
- م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٨، فلسطيني الجنسيّة).
- ب. ت. (من مواليد عام ٢٠٠١، سوري الجنسيّة).
بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط مسدس حربي وكميّة كبيرة ومنّوعة من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:
- حوالى ٣٠٠ غرام من مادّة باز الكوكايين مقسّمة في أظرف وعبوات وأكياس بلاستيكيّة.
- ٥٠ غراماً من مادّة الماريجوانا، مقسمة داخل ١٢ ظرفاً من النّايلون.
-١ كيلوغرام من مادّة حشيشة الكيف موزّعة على ٢٥ ظرفاً من النّايلون و٤ أكياس متعّددة الاحجام.
- ١٩٧ حبّة مخدّرة "كبتاغون".
- ٣٠ حبّة مخدّرة "ترامال".
- ١٠٠ حبّة نوع "ترامادول".
- حبوب أخرى مختلفة و"دفتر ورق لف سجائر".
تم تسليم الموقوفَين والسّيّارة والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر، لاجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.