قوى الأمن اشتبهت بسيارة في ضهر البيدر.. إليكم من كان يقودها وما ضُبِطَ في داخلها

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

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عند السّاعة ٢٢:٣٠ من تاريخ 9-8-2024، وعلى مسلك البقاع – بيروت، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر بسيّارة من نوع "تويوتا آفانزا" لون أبيض، على متنها كلٌّ من:- م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٨، فلسطيني الجنسيّة).- ب. ت. (من مواليد عام ٢٠٠١، سوري الجنسيّة).بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط مسدس حربي وكميّة كبيرة ومنّوعة من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:- ⁠حوالى ٣٠٠ غرام من مادّة باز الكوكايين مقسّمة في أظرف وعبوات وأكياس بلاستيكيّة.- ٥٠ غراماً من مادّة الماريجوانا، مقسمة داخل ١٢ ظرفاً من النّايلون.-١ كيلوغرام من مادّة حشيشة الكيف موزّعة على ٢٥ ظرفاً من النّايلون و٤ أكياس متعّددة الاحجام.- ١٩٧ حبّة مخدّرة "كبتاغون".- ٣٠ حبّة مخدّرة "ترامال".- ١٠٠ حبّة نوع "ترامادول".- حبوب أخرى مختلفة و"دفتر ورق لف سجائر".تم تسليم الموقوفَين والسّيّارة والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر، لاجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.