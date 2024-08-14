بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... ماذا أعلنت فيه عن الرحلات؟

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنّ رحلاتها للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرحلات، التي عُدّلت، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

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