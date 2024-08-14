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لبنان

بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... ماذا أعلنت فيه عن الرحلات؟

Lebanon 24
14-08-2024 | 07:39
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية أنّ رحلاتها للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرحلات، التي عُدّلت، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
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