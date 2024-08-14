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لبنان

تخلّله تضارب بآلة حادة... إشكال بين فتاتين لا يتعدى عمرهما الـ12 عاماً

Lebanon 24
14-08-2024 | 08:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين فتاتين لا يتعدى عمرهما الـ12 عاماً، في بلدة سير الضنية.
 
 
وبحسب المعلومات، تطوّر الإشكال إلى تضارب بآلة حادة، وإصابة إحدى الفتاتين بجروحٍ طفيفة.
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ونُقِلَت الفتاة المُصابة إلى مستشفى سير الحكومي، وحالتها مستقرة.
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