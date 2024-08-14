تخلّله تضارب بآلة حادة... إشكال بين فتاتين لا يتعدى عمرهما الـ12 عاماً

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين فتاتين لا يتعدى عمرهما الـ12 عاماً، في بلدة سير الضنية.

وبحسب المعلومات، تطوّر الإشكال إلى تضارب بآلة حادة، وإصابة إحدى الفتاتين بجروحٍ طفيفة.

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ونُقِلَت الفتاة المُصابة إلى مستشفى سير الحكومي، وحالتها مستقرة.