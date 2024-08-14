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لبنان

بشأن التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية.. إليكم ما قرّره مجلس الوزراء

Lebanon 24
14-08-2024 | 08:48
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أخذ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم في السرايا، علماً بالتدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارىء الوطنية، ووافق على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل إعتماد بقيمة 150 مليار ليرة لبنانيّة من إحتياطي الموازنة العامة إلى حساب الهيئة العليا الإغاثة.
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