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لبنان
هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن تطويع جنود لصالح الجيش
Lebanon 24
14-08-2024
|
08:52
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قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على تطويع 1500 جندي لصالح الجيش، بحسب محضر جلسة الوزراء التي عقدت اليوم.
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