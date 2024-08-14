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لبنان

هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن تطويع جنود لصالح الجيش

Lebanon 24
14-08-2024 | 08:52
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قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على تطويع 1500 جندي لصالح الجيش، بحسب محضر جلسة الوزراء التي عقدت اليوم.
 
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