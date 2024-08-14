مجلس الوزراء: المُوافقة على إستفادة شركة طيران الشرق الأوسط من مفاعيل قوانين تعليق المهل

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم في السرايا، المُوافقة على إستفادة شركة طيران الشرق الأوسط من مفاعيل قوانين تعليق المهل رقم 160/2020 و185/2020 و212/2021 و237/2021.

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