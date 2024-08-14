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لبنان

مجلس الوزراء: المُوافقة على إستفادة شركة طيران الشرق الأوسط من مفاعيل قوانين تعليق المهل

Lebanon 24
14-08-2024 | 09:00
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 قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم في السرايا، المُوافقة على إستفادة شركة طيران الشرق الأوسط من مفاعيل قوانين تعليق المهل رقم 160/2020 و185/2020 و212/2021 و237/2021.
 
  
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