هل وافقت الحكومة على تأمين حاجة مستحقات "كهرباء لبنان" من المحروقات؟

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أخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم في السرايا، علماً بطلب وزارة الطاقة والمياه تأمين حاجة مستحقات كهرباء لبنان من المحروقات وتغطية بعض مستحقات العراق من شحنات الفيول أويل التي تم تصديرها إلى المؤسسة تنفذاً لإتفاق بيع مادة زيت الوقود الموقع بين الجانبين العراقي واللبناني.ووافق المجلي على الخطوات المعروضة في كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3665/و وتاريخ 12-8-2024.