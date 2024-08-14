إدي معلوف : استكمال شبكة الصرف في حوض محطة الخنشارة الى التلزيم

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كتب النائب السابق إدي معلوف في حسابه على منصة" إكس": "بعد توقف الأعمال بشبكة الصرف الصحي في بلدات حوض محطة الخنشارة لأكثر من ٥ سنوات بسبب انهيار سعر صرف الليرة، وبعد متابعتنا الحثيثة للموضوع مع المعنيين في وزارة الطاقة".وختم: "‏تم ارسال ملف استكمال الأعمال في الشبكة للتلزيم".