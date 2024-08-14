بوحبيب تسلم أوراق اعتماد سفير الباراغوي واستقبل سفير النمسا مودعاً

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والتقى بو حبيب سفير النمسا لدى لبنان رينيه أمري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه، وتم في خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. قدم سفير الباراغوي الجديد لدى لبنان أوزفالدو أديب بيطار، نسخة من أوراق اعتماده، الى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي تمنى له النجاح في مهمته في لبنان، مبدياً "استعداد السلطات اللبنانية لتوفير كل التسهيلات الممكنة لتعزيز روابط التقارب والتعاون بين البلدين".والتقى بو حبيب سفير النمسا لدى لبنان رينيه أمري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه، وتم في خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأعرب الوزير عن أمله في "أن توظـّف النمسا علاقاتها مع إسرائيل للضغط عليها من أجل وضع حد لعدوانها على لبنان وإنجاح المساعي القائمة حاليا للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".