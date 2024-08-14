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لبنان

شاهدوا بالصورة.. ما الذي يشهده الطريق من ضهر الوحش باتّجاه الكحالة؟

Lebanon 24
14-08-2024 | 10:03
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انقلبت شاحنة محملة بالبطاطا على طريق عام ضهر الوحش باتجاه الكحالة، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.  
 
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الكحالة

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