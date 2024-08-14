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لبنان

بعد الكلام بحق القيمين والعاملين بالنافعة.. هكذا علّق رئيس معقبي المعاملات

Lebanon 24
14-08-2024 | 10:19
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أعلن رئيس نقابة معقبي المعاملات في لبنان بيار عطالله في بيان، "استنكاره الشديد ورفضه القاطع لما ورد في بيان صادر عن عضوين من اعضاء النقابة بحق المسؤولين في مصلحة ادارة تسجيل السيارات بالنافعة".

ورفض عطالله بشكل قاطع "كل ما جاء في كلام العضوين المذكورين من مغالطات وتشويه للسمعة بحق المشرفين والعاملين والموظفين بالمصلحة، محتفظا بحقه بالادعاء الشخصي عليهما امام القضاء المختص بعدما ورد اسمه واسم عضو المجلس التنفيذي للنقابة طالب حرب في هذا البيان من دون علمهما".
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وقال: "نحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية سمعتنا ومنع ترويج مثل هذه المعلومات المغلوطة".

وقدر لرئيس المصلحة والقيمين عليها ومساعديه "عملهم وتفانيهم في خدمة المصلحة العامة".
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