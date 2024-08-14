اللواء عثمان عرض مع شرف الدين للأوضاع العامة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، وزير المهجرين عصام شرف الدين.



وتم في الزيارة عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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