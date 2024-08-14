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لبنان

اللواء عثمان عرض مع شرف الدين للأوضاع العامة

Lebanon 24
14-08-2024 | 10:26
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، وزير المهجرين عصام شرف الدين.

وتم في الزيارة عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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