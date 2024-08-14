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لبنان

حمية بحث مع هاشم وآلان عون في أخر المستجدات

Lebanon 24
14-08-2024 | 10:29
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عصر اليوم في مكتبه في الوزارة النائب قاسم هاشم ، حيث تداول معه في اخر المستجدات محليا.

كما تم البحث في ملف صيانة الطرق، ولاسيما في قضاء مرجعيون-حاصبيا.

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واستقبل حمية النائب الان عون ، واستعرض معه اخر التطورات على الصعيد المحلي، اضافة الى مواضيع انمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما صيانة الطرق في قضاء بعبدا.
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