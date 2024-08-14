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لبنان

تدخّل عاجل من الدفاع المدني.. ماذا حصل مع طفلة كانت بمفردها داخل منزل؟

Lebanon 24
14-08-2024 | 10:46
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عمل عناصر من الدفاع المدني على فتح باب شقة تقع في الطبقة الثالثة من احدى المباني السكنية في حصرايل -جبيل لانقاذ طفلة.
 
واستعان العناصر بمعدات الانقاذ للتمكن من بلوغ شرفة الشقة، حيث كانت الطفلة بمفردها في الداخل، والدخول لفتح الباب الرئيسي.
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