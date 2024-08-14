تدخّل عاجل من الدفاع المدني.. ماذا حصل مع طفلة كانت بمفردها داخل منزل؟

عمل عناصر من الدفاع المدني على فتح باب شقة تقع في الطبقة الثالثة من احدى المباني السكنية في حصرايل -جبيل لانقاذ طفلة.

واستعان العناصر بمعدات الانقاذ للتمكن من بلوغ شرفة الشقة، حيث كانت الطفلة بمفردها في الداخل، والدخول لفتح الباب الرئيسي.