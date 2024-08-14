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لبنان
وزير الزراعة استقبل وفد الهيئة الإدارية لـ"نادي شباب بعلبك"
Lebanon 24
14-08-2024
|
10:36
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في مكتبه وفدا من الهيئة الإدارية لـ"نادي شباب بعلبك" برئاسة ركان الضيقة.
وخلال اللقاء، تم البحث في الأمور الرياضية عموما، والنشاطات والبطولات التي يشارك فيها النادي.
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وتحدث الحاج حسن فهنأ "جميع أفراد النادي، الذين استطاعوا العبور إلى مصاف أندية الدرجة الأولى"، واصفا ذلك ب"الاستحقاق والإنجاز المميز لمنطقة بعلبك بتاريخها العريق والمتميز، الذي لطالما مثل النجاح والازدهار والتطور والحداثة للبنان من خلال الشعب الذي بنى في أرضه أعظم القلاع، ويستقبل على أرضه ضريح كريمة الامام الحسين بن علي بن أبي طالب".
وتمنى على "الهيئة الإدارية للنادي العمل من دون كلل أو ملل من أجل تحقيق أفضل النتائج، بعد استعادة الاعتبار الرياضي إلى المنطقة وأهلها".
وأشار إلى أن "الروح التي تتصف بها الألعاب الرياضية يمكنها أن تؤثر في شكل كبير على ارساء منطق الحوار، الذي لطالما دعا إليه الامام موسى الصدر، ويعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري من الأركان الأساسية التي يجب أن تبنى من خلالها أي عملية سياسية في لبنان، الذي نعتبره وطنا نهائيا لجميع أبنائه وبنيه".
ووضع الحاج حسن "كل إمكاناته في تصرف النادي من أجل صناعة مستقبل رياضي يليق ببعلبك وتاريخها وأهلها".
كما استقبل الحاج حسن، في مكتبه، وفدا من مربي المواشي، بحضور مستشار وزير الزراعة محمود عبدالله ورئيس المصلحة المختصة الدكتور يحيى خطار.
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