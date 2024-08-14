الحلبي وقع مذكرات إجراء الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية

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وقع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالمصادقة على عدد من المذكرات التي اصدرها المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد ألأشقر والمتعلقة بإجراء الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية ، ومواعيد واماكن قبول الطلبات لها ، وتوزيع المواد على أيام الإمتحان .