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لبنان

الحلبي وقع مذكرات إجراء الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية

Lebanon 24
14-08-2024 | 11:00
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وقع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالمصادقة على عدد من المذكرات التي اصدرها المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد ألأشقر والمتعلقة بإجراء الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية ، ومواعيد واماكن قبول الطلبات لها ، وتوزيع المواد على أيام الإمتحان .
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