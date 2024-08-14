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لبنان

نقابة عمال الافران: ما من جهة تمثلنا في أي تصريحات

Lebanon 24
14-08-2024 | 11:02
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 توجهت نقابة عمال الافران في لبنان الشمالي الى "كافة الجهات الإعلامية في لبنان"، ببيان جاء فيه: "نحن نقابة عمال الافران في لبنان الشمالي، نود اعلامكم بأنه لا توجد أي جهة تمثلنا في أي تصريحات غير مأذون لها من قبلنا ومصادق عليها من نقابتنا والعمال في وضع يرثى له لناحية الطبابة اولا لان الضمان لا يعطيهم سوى الوعود المعسولة والاجر اليومي لا يكفي لشراء الغذاء للعامل ولعائلته. فمن اين يأتي بالمال للكهرباء والغاز والنقل والمدارس وهناك حاجات كثيرة لا يحصلون عليها.
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وأضاف البيان: "قدر العمال الموت او الاستشهاد من اجل لقمة العيش بالحلال. الى متى الانتظار يا اعضاء مجلس ادارة الضمان؟".
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