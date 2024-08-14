الحلبي التقى ممثل "اليونيسف" في لبنان

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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع ممثل "اليونيسف" في لبنان إدوارد بيغبدير، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل.وتناول البحث مراجعة لتأمين تكاليف تشغيل المدارس من خلال دعم صناديقها بالأموال اللازمة، وكذلك تأمين رواتب الدوام المسائي المخصص لتعليم التلامذة النازحين.وكذلك، عرض المجتمعون موضوع متابعة تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية في المدارس الرسمية والتأكد من تأمين تغطية بوليصة التأمين في تلامذة المدارس الرسمية مع بداية العام الدراسي الجديد.كما تم التواصل مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق في شأن الكتب المدرسية المطلوب طبعها للعام الدراسي الجديد والعمل على تأمين التمويل لهذه الغاية.وتطرق المجتمعون إلى موضوع الإقامة المطلوب توافرها للتلامذة غير اللبنانيين في المدارس الرسمية .وتناول المجتمعون أيضا التحرك المشترك المزمع القيام به مع الدول والجهات المانحة من أجل توفير المزيد من الدعم إلى المدارس الرسمية .واستقبل الحلبي المغترب اللبناني المقيم في أوستراليا آدم حديد ،الذي يعمل كمستشار لمنطقة الشرق الأوسط في عدد من الجامعات في أوستراليا، يرافقه نائب رئيس المعهد الجامعي IKON INSTITUTE OF AUSTRALIA الدكتور مارك فالفوMARC FALVO .وتسلم الحلبي من الوفد منحتين دراسيتين للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي الجامعي 2024/2025، على أن تغطي المنح كامل المصاريف الدراسية .