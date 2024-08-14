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لبنان

إنجازٌ جديد.. علم لبنان يرفرف فوق أعلى قمة في أوروبا!

Lebanon 24
14-08-2024 | 12:03
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أعلن الاتحاد اللبناني لرياضات التسلق والجبال في بيان، عن "عودة فريقه الى لبنان بسلام، بعد نجاح كامل أعضائه بتسلق جبل ألبروس في روسيا (5642 مترا - أعلى قمة في أوروبا). 

وضم الفريق: كريستينا مرهج، جورج خوري، حمادة ملاعب، جورج شامي وحسن مراد، بقيادة نائب رئيس الإتحاد أواديس قالباقليان.
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وفي خطوة تضامنية مع صمود أهل الجنوب، وجه الفريق اللبناني تحية من أعلى قمة جبل ألبروس، رافعاً العلم اللبناني.
 
وفي وقت لاحق، نظمت جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL حفل استقبال لعضو الجمعية حمادة ملاعب في مقرها في بلدة كيفون بحضور رئيس الاتحاد اللبناني لرياضات التسلق والجبال خضر الغضبان، رئيس الجمعية أسعد سرحال، وعدد من رؤساء بلديات منطقة غرب عاليه ومخاتيرها، إضافة الى حشد من الفعاليات والمهتمين.

لبنان

رياضة

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