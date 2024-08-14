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لبنان

من أجل تراب جنوب لبنان.. إليكم ما طلبه وزير الزراعة

Lebanon 24
14-08-2024 | 12:06
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه سفير الهند محمد نور الرحمن الشيخ.

وخلال اللقاء، سلم الشيخ الحاج حسن دعوة رسمية من نظيره الهندي لزيارة الهند، وتم البحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والعلاقة البينية بين لبنان والهند.
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وطلب الحاج حسن من سفير الهند "مساعدة بلاده في مجال الكشف على تربة الأراضي الجنوبية وإجراء فحوص لها، بسبب الفوسفور الأبيض الذي تعرضت له نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المعادية المستمرة على القرى والبلدات اللبنانية".

وأكد الحاج حسن "ضرورة أن يكون هناك دور أساسي للهند في عمليات تشجير ما أحرقه العدو الاسرائيلي من أشجار مثمرة وحرجية في ملايين الأمتار، والتي حولها إلى أراض محروقة بالكامل أو جزئيا".
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