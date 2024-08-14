الأبيض من عاليه: "الصحة" ستساعد بتقديم الخدمات الطبية للنازحين في مراكز الايواء

جال وزير الصحة العامة فراس الأبيض على عدد من المراكز الصحية في قضاء عاليه، حيث اطلع على جهوزية القطاع الصحي.

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وشملت الجولة مركز الرعاية الصحية الأولية - المنتدى النسائي في صوفر، مركز الرعاية الصحية الأولية - نادي شباب بتاتر، مركز الرعاية الصحية الأولية - اللجنة الاجتماعية في عاليه، مركز الرعاية الصحية الأولية - المرأة الدرزية في عاليه ومستشفى "الإيمان"، المستشفى الوطني في عاليه، مركز الرعاية الصحية الاولية - الوقف الشيعي في كيفون، مستشفى الشحار الغربي الحكومي، واختتمها في مركز الرعاية الصحية الأولية في عرمون.واستمع الأبيض خلال جولته، إلى مطالب واحتياجات المراكز الصحية، واعدا بتأمين ما أمكن منها، مؤكداً "جهوزية الوزارة لمواجهة الأزمة، وأنها ستدعم هذه المراكز بما يلزم، وستساعد في تقديم الخدمات الطبية للنازحين في مراكز الايواء".