ذكرت المعلومات أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة مرجعيون - جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد شخصين من "حزب الله".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان أن الغارة أسفرت إلى جانب سقوط شهيدين، عن إصابة 4 أشخاص آخرين حالتهم حرجة.