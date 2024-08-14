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لبنان

من هم المستهدفون بـ"غارة مرجعيون"؟ هذه آخر معلومة

Lebanon 24
14-08-2024 | 13:44
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ذكرت المعلومات أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة مرجعيون - جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد شخصين من "حزب الله".
 
وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان أن الغارة أسفرت إلى جانب سقوط شهيدين، عن إصابة 4 أشخاص آخرين حالتهم حرجة.
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