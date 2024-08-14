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لبنان

أمرٌ أبقاه "حزب الله" طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ "أركان إسرائيل"!

Lebanon 24
14-08-2024 | 15:43
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله" لم يعد في مزاج جيد للاستماع إلى أي أمر خصوصاً بعد الاغتيالات التي طالت قادة في صفوفه، مشيرة إلى أن "جهات عديدة حاولت نقل رسائل إلى الحزب، لكن الأخير نادراً ما يردّ بأي شيء".
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ونقلت الصحيفة عن أشخاصٍ شاركوا في الجهود الدبلوماسية بشأن جبهة جنوب لبنان إن "حزب الله أبقى طي الكتمان، كافة مناقشاته الخاصة بشأن كيفية الرد على إسرائيل انتقاماً لحادثة اغتيال القيادي الكبير في صفوفه فؤاد شكر".
 
ونقلت الصحيفة عن محللين، قولهم إنّ "حزب الله يريد إبقاء أعدائه على أهبّة الاستعداد، وخلق نفوذ في الدبلوماسية عالية المخاطر".

ويتوقع الخبراء، وفق "فايننشال تايمز"، أن "يتمكّن حزب الله من ضرب هدفٍ ذي قيمةٍ عالية داخل إسرائيل، بحيث يكون موقعاً غير معروف للعامّة إلى حدٍ كبير ويهزّ أركان الجيش الإسرائيلي".
 
كذلك، يوضح الخبراء أنّ "حزب الله قد يسعى إلى استعراض قدراته في مجال الأسلحة الجديدة من خلال توجيه ضربة دقيقة إلى منشأةٍ كبرى".

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