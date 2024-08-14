هوكشتاين يفاجئ المعارضة بطرح انتخابات رئاسية "في أسرع وقت"

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كتبت "الشرق الاوسط": فاجأ المبعوث الأميركي تآموس هوكشتاين وفد المعارضة التي التقاها على هامش زيارته إلى بيروت، اعلأربعاء، بطرح ملف الانتخابات الرئاسية و«ضرورة انتخاب الرئيس سريعاً لدوره مع الحكومة في مرحلة ما بعد الحرب».ونقل عنه أحد النواب الذين التقاهم قوله إنه ركّز مع رئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي على ضرورة الإسراع في انتخاب الرئيس. وقال:«كنا سعينا لانتخابه سابقاً، لكن الرئاسة ارتبطت بالوضع في الجنوب، أما اليوم فالضرورة تقضي الإسراع بانتخابه لما سيكون له وللحكومة من دور لمواكبة تطبيق (1701) وإعادة الإعمار نظراً لحجم الدمار الكبير الذي أصاب الجنوب».وقالت مصادر متابعة للاتصالات، التي أجراها هوكشتاين في بيروت، إن الأخير تمنى إعطاء فرصة كافية للمباحثات التي ستجري في الدوحة حول الهدنة في غزة، ألا يكون هناك فعل وردة فعل، مؤكداً أن التوصل إلى وقف إطلاق النار سينعكس على جبهة الجنوب في لبنان، حيث لا بد أن تتكثف عندها الاتصالات للتوصل إلى استقرار دائم وتطبيق القرار 1701 على مراحل.ونقل النواب عنه إشارته إلى «تداعيات ما حصل في مجدل شمس باستهدافها بصاروخ أدى إلى مقتل 12 طفلاً». وسأل كيف سيكون الوضع وتداعياته فيما لو استهدفت مدرسة في أي مكان، وسقط ما يزيد عن 40 تلميذاً.