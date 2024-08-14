29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين يفاجئ المعارضة بطرح انتخابات رئاسية "في أسرع وقت"
Lebanon 24
14-08-2024
|
22:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الاوسط": فاجأ المبعوث الأميركي تآموس هوكشتاين وفد المعارضة التي التقاها على هامش زيارته إلى بيروت، اعلأربعاء، بطرح ملف الانتخابات الرئاسية و«ضرورة انتخاب الرئيس سريعاً لدوره مع الحكومة في مرحلة ما بعد الحرب».
Advertisement
ونقل عنه أحد النواب الذين التقاهم قوله إنه ركّز مع رئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي على ضرورة الإسراع في انتخاب الرئيس. وقال:«كنا سعينا لانتخابه سابقاً، لكن الرئاسة ارتبطت بالوضع في الجنوب، أما اليوم فالضرورة تقضي الإسراع بانتخابه لما سيكون له وللحكومة من دور لمواكبة تطبيق (1701) وإعادة الإعمار نظراً لحجم الدمار الكبير الذي أصاب الجنوب».
وقالت مصادر متابعة للاتصالات، التي أجراها هوكشتاين في بيروت، إن الأخير تمنى إعطاء فرصة كافية للمباحثات التي ستجري في الدوحة حول الهدنة في غزة، ألا يكون هناك فعل وردة فعل، مؤكداً أن التوصل إلى وقف إطلاق النار سينعكس على جبهة الجنوب في لبنان، حيث لا بد أن تتكثف عندها الاتصالات للتوصل إلى استقرار دائم وتطبيق القرار 1701 على مراحل.
ونقل النواب عنه إشارته إلى «تداعيات ما حصل في مجدل شمس باستهدافها بصاروخ أدى إلى مقتل 12 طفلاً». وسأل كيف سيكون الوضع وتداعياته فيما لو استهدفت مدرسة في أي مكان، وسقط ما يزيد عن 40 تلميذاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه... نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
بالمايوه... نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام حوض السباحة (صور)
06:30 | 2024-08-14
14/08/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم المستهدفون بـ"غارة مرجعيون"؟ هذه آخر معلومة
Lebanon 24
من هم المستهدفون بـ"غارة مرجعيون"؟ هذه آخر معلومة
13:44 | 2024-08-14
14/08/2024 01:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!
13:53 | 2024-08-14
14/08/2024 01:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن "هزة لبنان".. هكذا تحدّث عنها صحيفة إسرائيلية!
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن "هزة لبنان".. هكذا تحدّث عنها صحيفة إسرائيلية!
16:30 | 2024-08-14
14/08/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ أبقاه "حزب الله" طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ "أركان إسرائيل"!
Lebanon 24
أمرٌ أبقاه "حزب الله" طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ "أركان إسرائيل"!
15:43 | 2024-08-14
14/08/2024 03:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-08-15
الإنترنت في حال بدء الحرب.. أمن قومي يُمنع المساس به؟
02:15 | 2024-08-15
"حملة مضادة" تخصُّ النازحين
02:00 | 2024-08-15
الورقة اللبنانية "طبق أساسي" على مائدة "اللقاء الثلاثي"
01:47 | 2024-08-15
المطران ابراهيم في عيد السيدة: نستلهم منها القوة والشجاعة لنعيش حياتنا كمؤمنين حقيقيين
01:45 | 2024-08-15
معلومة جديدة عن "غارة صيدا".. ما هي؟
01:30 | 2024-08-15
لا قرار سياسيا بمنع خطابات نصرالله!
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
15/08/2024 09:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
15/08/2024 09:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
15/08/2024 09:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24