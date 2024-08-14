Advertisement

لبنان

حصيلة محدّثة لغارة مرجعيون: شهيد وعدد من الجرحى

Lebanon 24
14-08-2024 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1234402-638593014170086169.jpeg
Doc-P-1234402-638593014170086169.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة في ساحة مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد، وإصابة شخص آخر بجروح بليغة نتج عنها توقف في القلب، وعندما نقل إلى المستشفى تمكنت الفرق الطبية من إنعاشه مجددا وخضع لعملية جراحية دقيقة. 
Advertisement

وأضاف البيان أنه تمّ تسجيل 8 جرحى آخرين هم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات خضع لعملية جراحية في مستشفى مرجعيون الحكومي ولكن حالته الحرجة ما استدعى نقله إلى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت مع والده أيضاً وحاله حرجة. 

وسجلت إصابة شخصين آخرين بجروح متوسطة ونقلا إلى مستشفى اوتيل ديو لاستكمال العلاج. 

كما ادخل مواطن بجروح متوسطة الى مستشفى مرجعيون الحكومي، وعولج ثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل سوري الجنسية) في طوارئ المستشفى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-08-15
02:15 | 2024-08-15
02:00 | 2024-08-15
01:47 | 2024-08-15
01:45 | 2024-08-15
01:30 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24