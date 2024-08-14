حصيلة محدّثة لغارة مرجعيون: شهيد وعدد من الجرحى

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة في ساحة مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد، وإصابة شخص آخر بجروح بليغة نتج عنها توقف في القلب، وعندما نقل إلى المستشفى تمكنت الفرق الطبية من إنعاشه مجددا وخضع لعملية جراحية دقيقة.وأضاف البيان أنه تمّ تسجيل 8 جرحى آخرين هم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات خضع لعملية جراحية في مستشفى مرجعيون الحكومي ولكن حالته الحرجة ما استدعى نقله إلى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت مع والده أيضاً وحاله حرجة.وسجلت إصابة شخصين آخرين بجروح متوسطة ونقلا إلى مستشفى اوتيل ديو لاستكمال العلاج.كما ادخل مواطن بجروح متوسطة الى مستشفى مرجعيون الحكومي، وعولج ثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل سوري الجنسية) في طوارئ المستشفى.