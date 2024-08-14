في ساحة النجمة بطرابلس... مجهول رمى قنبلة على مولدات!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولاً رمى قنبلة على مولدات في منطقة ساحة النجمة في طرابلس لصاحبها "ع.ع".



ولم يسجّل وقوع إصابات بحسب المعلومات.

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