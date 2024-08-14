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لبنان

في ساحة النجمة بطرابلس... مجهول رمى قنبلة على مولدات!

Lebanon 24
14-08-2024 | 23:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولاً رمى قنبلة على مولدات في منطقة ساحة النجمة في طرابلس لصاحبها "ع.ع".

ولم يسجّل وقوع إصابات بحسب المعلومات. 
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قنبلة

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