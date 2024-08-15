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لبنان
باسيل لا يريد المصالحة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-08-2024
|
01:15
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في الوقت الذي حاول فيه بعض العونيين والنواب في تكتل "لبنان القوي" اطلاق مبادرة من اجل مصالحة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مع النواب المفصولين او المستقيلين من "التيار"، كانت اجواء قيادة "التيار" مغايرة.
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وبحسب مصادر مطلعة "فإن باسيل لا يريد المصالحة ولا التراجع عن القرارات التي اخذت لا بل ان قرارات فصل جديدة قد تصدر، خصوصا ان الرجل يريد التخلص من وجود معارضين في "التكتل" وفي "التيار".
وتعتبر المصادر "ان باسيل لن يتجاوب مع اي مبادرة حتى لو كانت رابحة بالكامل له، لانه ببساطة، يعتبر ان اكبر مكسب له هو خروج بعض النواب من "التيار" لان اسلوبهم وافكارهم وطريقة عملهم لم تعد تشبه "التيار" ولا رئيسه.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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