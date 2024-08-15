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لبنان

صدمة تصيب الاساتذة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-08-2024 | 03:15
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عمدت العديد من المدارس الخاصة مع نهاية العام الدراسي والاستعداد للعام الجديد الى تسريح عدد كبير من المعلمات والمعلمين بحجة عدم القدرة على تأمين رواتبهم العام المقبل، على وقع اصرار العديد منهم على الحصول على نسبة الـ65% من أساس الراتب السابق وفق ما تطالب نقابة المعلمين.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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