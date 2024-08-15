صباح اليوم... قصف مدفعي يطال هذه البلدات الجنوبية واندلاع النيران في منزل

تعرضت تلة العزية، صباح اليوم الخميس، لقصف مدفعي معاد، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واستهدف العدو الاسرائيلي بالقصف المدفعي أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي.

الى ذلك، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي بلدة الخيام واطراف بلدة دير ميماس منطقة المغيسل.

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وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، ان قصف بلدة الخيام، تسبب باندلاع النيران في منزل بعد استهدافه.