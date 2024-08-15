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لبنان

صباح اليوم... قصف مدفعي يطال هذه البلدات الجنوبية واندلاع النيران في منزل

Lebanon 24
15-08-2024 | 02:38
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تعرضت تلة العزية، صباح اليوم الخميس، لقصف مدفعي معاد، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
واستهدف العدو الاسرائيلي بالقصف المدفعي أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي.
 
الى ذلك، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي بلدة الخيام واطراف بلدة دير ميماس منطقة المغيسل.
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وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية  للاعلام" في مرجعيون، ان قصف بلدة الخيام، تسبب باندلاع النيران في منزل بعد استهدافه.
 
كما حلّق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم الطيران الاستطلاعي والطيران المسير فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وفوق الساحل البحري ومجرى نهر الليطاني.
 
ومنذ منتصف الليل الفائت اطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق مع فلسطين المحتلة.
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