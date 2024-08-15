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لبنان

في صيدا.. "المخابرات" تداهم منزلاً وتطوّقه والسبب؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 03:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مخابرات الجيش داهمت وطوقت منزلا في منطقة الفيلات بصيدا .

وأتت هذه المداهمة بسبب تهمة تزوير وترويج عملة مزوّرة وتم مصادرة دولارات مزوّرة ومخدرات وأسلحة.

 
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