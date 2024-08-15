بقذائف المدفعية... "حزب الله" يستهدف موقعاً إسرائيلياً



أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أن مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الخميس موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية.‏



وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:10 من صباح يوم الخميس 15-8-2024 موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية".

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