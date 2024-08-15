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لبنان

تضرر سيارة إسعاف بعد القصف على الخيام

Lebanon 24
15-08-2024 | 04:16
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تضررت سيارة إسعاف تابعة لجمعيّة الرّسالة للإسعاف الصّحي بسبب القصف التي تعرضت له ساحة الخيام.

وكانت بلدة الخيام قد تعرضت صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي. 
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