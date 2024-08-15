تضرر سيارة إسعاف بعد القصف على الخيام

تضررت سيارة إسعاف تابعة لجمعيّة الرّسالة للإسعاف الصّحي بسبب القصف التي تعرضت له ساحة الخيام.



وكانت بلدة الخيام قد تعرضت صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي.

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