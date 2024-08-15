Advertisement

لبنان

لأهالي النبطية... ستسمعون صوتاً قوياً بعد قليل!

Lebanon 24
15-08-2024 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1234537-638593192035792652.jpeg
Doc-P-1234537-638593192035792652.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش سيقوم بعد قليل بتفجير جسم مشبوه بين بلدتي الشرقية والكفور قضاء النبطية.

وقد يؤدي ذلك إلى سماع صوت قوي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة على مبنى تابع لحزب الله في النبطية جنوبي لبنان (العربية)
lebanon 24
15/08/2024 13:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيسي من النبطية: كان الاجدر بكم بناء دولة بعيدة من الطائفية وتعزيز دور الجيش
lebanon 24
15/08/2024 13:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش داهم محلاً تجاريّاً... ماذا عثر في داخله؟
lebanon 24
15/08/2024 13:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحطم مسيّرة انقضاضية في منطقة مفتوحة قرب عرب العرامشة على الحدود مع لبنان دون إصابات (الجزيرة)
lebanon 24
15/08/2024 13:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24

النبطية

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-08-15
06:25 | 2024-08-15
06:10 | 2024-08-15
06:00 | 2024-08-15
05:56 | 2024-08-15
05:54 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24