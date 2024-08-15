بسبب إيجار... أطلق النار على شقيقين وفرّ!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ع.ع" اطلق النار بإتجاه المدعو "م.خ" و شقيقه "م.خ" وأصابهما بطلقات نارية في محلة باب الرمل - شارع الشهيد طلال العتري في طرابلس، ثم فرّ الى جهة مجهولة.وتم نقل الجرحى بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى الاسلامي للعلاج.وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات بين الطرفين بسبب إيجار منزل.