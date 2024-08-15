ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وارتفاع محدود على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمالا. وجاء في النشرة الآتي:

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- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات لتقارب معدلاتها الموسمية يوم الجمعة على أن تعود للارتفاع بدءا من يوم السبت. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الخميس غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، خاصة في الداخل وعلى الجبال لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية مع رطوبة مرتفعة على الساحل. الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وارتفاع محدود على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمالا. السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرنفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح أحيانا. الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ، تنخفض درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 36 درجة، فوق الجبال من 21 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 38 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 55 و 85 %.



- حال البحر:متوسط ارتفاع الموج.



- حرارة سطح الماء: 30 درجة .



- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,00 ساعة غروب الشمس: 19,25.