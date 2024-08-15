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لبنان

ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 08:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة قالت إنّ "الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" قررا بالفعل خطة الهجوم الانتقامي على إسرائيل، "لكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتنفيذها"، مشيرة إلى وجود عوامل استراتيجية تدفع طهران و"الحزب" إلى تأخير الهجوم المحتمل.
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وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "هناك اعتبارات تكتيكية عملياتية تساهم أيضا في تأخير الرد، مثل المراقبة الدقيقة واستعداد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم مضاد خلال الهجوم الانتقامي من إيران أو "حزب الله".

وزعمت أنّ "جيش الإسرائيلي يتمتع بالقدرة على إغلاق دائرة الهجوم في لبنان بسرعة، وإحباط هجوم الانتقام، لكن في إيران البعيدة من الصعب الحفاظ على مراقبة مستمرة، ويصعب الرد خلال دقائق قليلة من اكتشاف التحضيرات للهجوم على إسرائيل".

واستدركت الصحيفة بالإشارة إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة تمتلكان أقمارا صناعية قادرة على الحصول على صورة جيّدة لما يحدث في المواقع المشبوهة في إيران بدقة عالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصواريخ الباليستية بعيدة المدى". (عربي 21)
 
 
 
 

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