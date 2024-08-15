"شريط أمنيّ يُسيطر عليه نصرالله".. إليكم ما قاله إسرائيليّون عن "حزب الله"

أفادت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن "هناك شريطا أمنيا في الشمال يُسيطر عليه الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله".

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ونقلت الإذاعة عن مستوطني كريات شمونة قولهم إن الردع أمام "حزب الله" لن يجدي، في حين يوجد شريط أمني داخل إسرائيل يُسيطر عليه نصرالله".ووصفت الإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية تلك السيطرة لـ"حزب الله" على الشريط الأمني بـ"غير المعقولة"، وأنه "إذا كان هناك 7 تشرين الأول الماضي في الشمال، فإن الثمن سيكون 3 أضعاف ما كان عليه في عملية "طوفان الأقصى". (سبوتنيك)