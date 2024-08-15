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لبنان

ردّاً على ‏استهداف العباسية.. هجوم لـ"الحزب" على تجمّع لضباط وجنود إسرائيليين

Lebanon 24
15-08-2024 | 05:56
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الخميس أنه "شنّ هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر، مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة"، لافتا الى أن ذلك رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية.
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