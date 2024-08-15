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لبنان
قواعد إسرائيليّة غير محميّة من ضربات "حزب الله".. في داخلها مئات الجنود والضباط
Lebanon 24
15-08-2024
|
09:00
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ذكر موقع "الميادين" أنّ إذاعة الجيش الإسرائيلي حذّرت من غياب طبقات الحماية في قاعدة كبيرة للجيش الإسرائيلي في وسط فلسطين المحتلة، يخدم فيها مئات الجنود والضباط، وقالت إنّ القاعدة "غير محمية على الإطلاق من إطلاق الصواريخ وقذائف المدفعية، إضافةً إلى عدم تجهيزها بالغرف المحصنة والملاجئ".
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وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه يُطلب من الجنود الانبطاح أرضاً أو دخول المباني، أثناء انطلاق صفارات الإنذار، في وقت يتزايد فيه الترقب من ردّ "حزب الله" وإيران، والخشية من استهدافهم قواعد عسكرية إسرائيلية بحسب التقديرات الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن القاعدة العسكرية أنشأت حديثاً لحاجة عملياتية خلال الحرب بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يهتم بحمايتها بما يكفي عند إنشائها، وتزويدها بطبقات الحماية من غرف محصنة وملاجئ.
وكشفت الإذاعة الإسرائيليّة أنها ليست القاعدة الإسرائيلية الوحيدة غير المحمية، وصرّح جنود وضباط إسرائيليين أن قواعد أخرى قريبة، في المنطقة نفسها في وسط فلسطين المحتلة، تعاني أيضاً من مشاكل الحماية ذاتها.
وأضافت الإذاعة أنه خلال الحرب، تم اكتشاف ثغرات خطيرة في الحماية في الكثير من قواعد الجيش الإسرائيلي في كافة أنحاء فلسطين المحتلة. (الميادين)
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